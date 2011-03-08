У Литві заарештували сина Дудаєва

У Каунаському районі Литви 2 березня був затриманий Дегі Дудаєв - син екс-президента Чечні Джохара Дудаєва, передає ТСН.

Як повідомляється, 2 березня на дорозі Вільнюс - Каунас співробітники управління по оперативної діяльності Служби охорони держкордону Литви затримали автомобіль Audi A6 і його пасажири 27 років. У пасажира було виявлено сім підроблених паспортів громадян Литви.

Спочатку затриманого вважали громадянином Грузії, проте пізніше стало відомо, що це молодший син Джохара Дудаєва Дегі Дудаєв, який має вид на проживання в Литві.

У той же день правоохоронці затримали в Каунасі чотирьох жителів цього міста, у квартирах яких були проведені обшуки. У будинку одного прикордонники виявили обладнання для підробки документів, а також самі фальшиві документи різних країн та заготовки до них.

Повідомляється, що виявлені десятки фальшивих литовських паспортів з даними різних осіб, бланки, ідентифікаційні картки особистості різних країн. На цьому ж обладнанні підробляли платіжні картки, а також інші документи.

Наразі розпочато досудове розслідування. П'ятеро затриманих були взяті під арешт, але після закінчення двох діб були звільнені. У відношенні Дудаєва було обрано запобіжний захід - вилучення документів, у відношенні громадян Литви - підписка про невиїзд.

Як відомо, Джохар Дудаєв— чеченський військовий, державний і політичний діяч, лідер чеченського самостійницького руху 1990-х років, перший президент самопроголошеної Чеченської Республіки Ічкерія. В минулому — генерал-майор авіації. Був вбитий у 1996 році в Чечні під час першої Чеченської війни.

Нагадаємо, у 2009 році влада Грузії надала вдові Джохара Дудаєва будинок у центрі Тбілісі.