Повстанці дали Каддафі 72 години - залишити Лівію

Лівійські повстанці не переслідуватимуть Муамара КАДДАФІ за злочини, в яких вони його звинувачують, якщо полковник залишить країну в найближчі 72 години.

Про це заявив лідер повстанців Мустафа Абдель ДЖАЛІЛЬ в інтерв'ю телеканалу "Аль-Джазіра", передає Бі-Бі-Сі.

М.ДЖАЛІЛЬ, який був міністром юстиції в уряді М.КАДДАФІ, а зараз очолив альтернативний уряд країни в Бенгазі, підкреслив, що більше ніж на три доби цей термін продовжуватися не буде.

Водночас, вірні М.КАДДАФІ сили сьогодні відновили ракетно-бомбові удари літаками Су-27 по нафтовому порту Рас-Лануф, взятому повстанцями у п'ятницю. Вони також бомбили ряд інших міст, що знаходяться під контролем повстанців.

Достовірної інформації про потерпілих поки немає.

Жодна сторона поки не може добитися вирішальної переваги у конфлікті.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня лідер Лівії М.КАДДАФІ запропонував опозиції обговорити деталі його відставки на спеціальній сесії парламенту, проте повстанці відкинули цю пропозицію.