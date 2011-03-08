Суд над Шираком відклали до червня

У Франції процес у справі колишнього президента країни Жака Ширака призупинений до червня.

Таке рішення ухвалив головуючий суддя Домінік Пот. За його словами, необхідно перевірити, чи має право суд розглядати зараз ті звинувачення на адресу Ширака, що пов'язані з подіями майже 20-річної давності.

Шираку закидають, зокрема, розтрату бюджетних коштів та зловживання довірою, коли він був мером Парижа. Зокрема, йдеться про махінації з даними про створення робочих місць на початку 1990-х років.

Прокуратура вважає, що Ширак таким чином спрямовував кошти міста, призначені на фіктивні робочі місця, на користь своєї політичної партії.

У разі визнання винним 78-річний екс-президент може опинитися за ґратами на термін до 10 років. Йому також може загрожувати штраф на суму до 150 тисяч євро.

Жак Ширак усі звинувачення відкидає.

Радіо Свобода