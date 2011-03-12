Прем'єр Японії оголосив про евакуацію в 10-кілометровій зоні навколо АЕС

Прем`єр-міністр Японії Наото Кан оголосив про евакуацію всіх мешканців у радіусі 10 км від атомної електростанції в префектурі Фукусіма на японському о.Хонсю. Як повідомили представники властей, йдеться приблизно про 3 тис. людей, передає Бі-бі-сі з посиланням на японські ЗМІ.

Рівень радіації на одному з реакторів в 1 тисячу разів перевищив норму через відключення охолоджувальної системи, повідомляє агентство Кіодо з посиланням на дані управління безпеки на об`єктах промисловості. Рівень радіації на зовнішній межі території АЕС у вісім разів перевищує норму.