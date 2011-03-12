9,5 тисяч людей зникли безвісти в префектурі Міягі в Японії

9,5 тис. осіб зникли безвісти в префектурі Міягі в Японії.

Про це повідомляє агентство Кіодо з посиланням на місцеві органи влади.

Водночас прем`єр-міністр Японії Наото КАН повідомив, що після землетрусу було врятовано 3 тис. осіб.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня в Японії сталася серія землетрусів, найпотужніший з яких досягав 8,9 балів за шкалою Ріхтера і стався біля узбережжя префектури Міягі за 373 кілометри на північний схід від Токіо. У свою чергу землетруси викликали цунамі, які обрушилися не лише на береги Японії, але й загрожують іншим країнам Тихоокеанського регіону. В ряді районів Японії висота хвилі перевищила десять метрів.