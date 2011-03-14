В Японії починаються віялові відімкнення електроенергії

З 14 березня у ряді районів Японії починаються планові періодичні відключення електрики (так звані віялові відключення). Це робиться з метою уникнути енергетичного колапсу, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на місцеві ЗМІ.

Ця процедура чекає ті регіони, які обслуговує компанією Tokyo Electric Power (Tepco). Сюди входять Токіо (крім центральної частини японської столиці), а також префектури Тіба, Гумма, Ібараки, Канагава, Тотіги, Сайтама, Яманасі та частково Сидзуока. У ряді передмість Токіо також будуть перебої з подачею електроенергії. На кожній території електроенергії не буде по три години на добу, уточнює РосБізнесКонсалтинг.