Джамахірія вимагає скликати Раду Безпеки ООН

Велика Соціалістична Народна Лівійська Арабська Джамахирія вимагає негайного скликання Ради Безпеки ООН для обговорення "франко-британо-американської агресії", йдеться в переданій по лівійському телебаченню заяві її Народного комітету із зовнішніх зв`язків.

Джамахірія вважає, що має право використовувати для самооборони свою військову авіацію, оскільки, як зазначено в заяві, західні союзники самі порушили Резолюцію 1973 Ради Безпеки про встановлення над Лівією безпольотної зони.