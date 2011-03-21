З «Фукусіми» евакуювали персонал: над АЕС піднявся сірий дим

У понеділок, 21 березня, з аварійної АЕС "Фукусіма-1" в Японії було евакуйовано весь персонал. Як повідомляє ТСН, над третім енергоблоком станції піднявся сірий дим.

Про причини екстреної евакуації персоналу та задимлення поки що не повідомляється. За даними місцевих ЗМІ, на територію АЕС викликали бригаду пожежників. Саме на третьому реакторі вранці в понеділок підскочив тиск.

Після землетрусу і цунамі 11 березня на АЕС "Фукусіма-1" сталася серія аварій, викликаних виходом з ладу системи охолодження.

На АЕС було зафіксовано кілька витоків радіації, що змусило владу евакуювати людей з 20-кілометрової зони навколо станції, а також заборонити польоти над станцією в радіусі 30 кілометрів.

Пізніше почала з`являтися інформація про виявлення у деяких районах Японії радіоактивних елементів, зокрема, ізотопів йоду і цезію, в повітрі, питній воді і продуктах харчування.

Напередодні прем`єр-міністр Японії Наото Кан заявив, що ситуація на аварійній АЕС поступово налагоджується. Зокрема, до температури нижче ста градусів Цельсія охолодити вдалося відпрацьовані стержні на п`ятому та шостому енергоблоках. Одночасно поступове підключення інших реакторів до енергопостачання давало сподівання на відновлення роботи систем охолодження.