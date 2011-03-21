У Німеччині ледве не розбився вертоліт Ангели Меркель

15:36, 21 березня 2011
Світ
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До землі залишалось 100 метрів

Службовий вертоліт канцлера Німеччини Ангели Меркель ледве не розбився після того, як під час польоту у нього відмовив двигун, повідомляє  Лента.руз посиланням на Agence France-Presse. Як наголошується, інцидент відбувся ще в середу, 16 березня, проте у відомстві канцлера його підтвердили тільки зараз.

Вертоліт типу Superpuma 332 доставив Ангелу Меркель в місто Оффенбург. Дорогою назад, коли машина знаходилася над Обершлайсхаймом, у неї відмовили відразу дві турбіни. Вертоліт почав падати. Команді вдалося запустити двигун лише в ста метрах від землі і запобігти катастрофі.

У момент інциденту Меркель на борту не було. Причини події залишаються невідомими. Поліція і федеральна служба розслідування подій на повітряному транспорті з`ясовують обставини інциденту. Наголошується, що вертоліт був фактично новим: у розпорядження федеральної поліції він надійшов лише в грудні минулого року.

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