Опозиційні лівійські ЗМІ повідомили про загибель сина Каддафі

На сайтах лівійської та єгипетської опозиції й у ряді інших арабських ЗМІ з`явилася інформація про загибель Хаміса аль-КАДДАФІ - сина лівійського лідера Муаммара КАДДАФІ й керівника одного з найбільш боєздатних і вірних йому спецпідрозділів армії.

Посилаючись на ці джерела, агентства передають, що 32-річний Хаміс помер у госпіталі в Тріполі, повідомляє NEWSru.

За їх інформацією, син М.КАДДАФІ отримав важкі поранення в суботу в результаті самогубної атаки пілота лівійських ВПС Мохаммеда МУХТАРА. Пілот отримав наказ бомбити район Адждабії, але змінив курс, направивши свій винищувач на військову базу Баб-ель-Азізія. Він врізався прямо в укріплену будівлю, де перебував син М.КАДДАФІ.