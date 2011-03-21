Вантажний літак "Антонов" упав на житлові квартали міста в Конго

Вантажний літак "Антонов" впав сьогодні на житлові квартали конголезького міста Пуент-Нуар.

Як передає ІТАР-ТАСС, унаслідок катастрофи є численні жертви.

Розташоване на півдні Республіки Конго місто є її економічною столицею.

В авіакатастрофі Ан-12 загинули, імовірно, четверо російських пілотів. Про це ІТАР-ТАСС повідомляє з посиланням на прес-аташе Посольства РФ у Конго Олега БУТАКОВА.

У районі падіння літака видно серйозні руйнування житлових будинків. На даний час місцеві медичні служби терміново перевозять поранених у лікарні. Є численні жертви, але їх кількість поки не повідомляється.

Згідно з першими даними, літак слідував рейсом з Браззавіля. Аварія сталася, коли літак заходив на посадку над містом Пуент-Нуар - розташованим на півдні країни її головним економічним центром.

Судячи з усього, льотчики спробували відвести машину, яка падала, від міста і зробити аварійну посадку на поверхню моря - але не встигли. Літак упав на густонаселені квартали міста.

Це вже другий випадок великої катастрофи літаків "Антонов" у Республіці Конго. У 2009 році такий самий літак розбився, впавши на південні квартали столиці країни - Браззавіля.