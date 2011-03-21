Німецький концерн приєднається до проекту "Південний потік"
Інвестиції BASF оцінюються в 2 млрд євро
Німецький концерн BASF увійде до проекту будівництва газопроводу "Південний потік", який передбачає постачання російського газу до Європи через дно Чорного моря, повідомляє РІА "Новости". Меморандум про взаєморозуміння підписаний сьогодні у присутності прем`єр-міністра РФ Володимира Путіна.
Підписи під документом поставили голова правління "Газпрому" Олексій Міллер і голова правління BASF Юрген Хамбрехт. Газовий підрозділ BASF - компанія Wintershall - вже є учасником іншого проекту "Газпрому" - газопроводу "Північний поток" з часткою 15,5%. Ця труба прокладається для постачань російського газу до Європи через дно Балтійського моря.
Інвестиції німецького концерну BASF в проект газопроводу "Південний потік" попередньо оцінюються приблизно в 2 мільярди євро, повідомив журналістам віце-прем`єр РФ Ігор Сєчін.
"Буде ТЕО, воно визначить внески. З урахуванням того, що йдеться про 15% по підводній частині "Південного потоку", дуже оцінково, дуже заздалегідь можна сказати, що йдеться приблизно про 2 мільярди євро", - сказав Сєчін.