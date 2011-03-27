Результати останніх замірів радіації на Фукусімі-1 назвали помилковими

Компанія-оператор аварійної японської АЕС "Фукусіма-1" TEPCO в неділю заявила, що повідомлення, які надішли раніше про виявлення у воді на одному з енергоблоків аварійної АЕС рівня радіації, що перевищує норму в 10 мільйонів разів, не відповідають дійсності, повідомляє японська газета "Санкей".

"Дані про вміст йоду-134 в концентрації 2,9 мільярда беккерелів на один кубічний сантиметр були помилковими", - заявив на прес-конференції заступник керівника TEPCO Сакае МУТО, зауваживши, що були переплутані елементи йод-134 і кобальт-56.

Як передає РІА Новости, раніше сумніви щодо даних замірів висловило Агентство з ядерної і промислової безпеки Японії (NISA).

"У нас є підозри, що дані про рівень радіації були завищені", - йдеться в заяві NISA.

Як повідомляв УНІАН, фахівці, які в неділю проводили заміри заявили, що рівень вмісту радіоактивного йоду у воді на другому реакторі аварійної АЕС "Фукусіма-1" перевищує норму в 10 мільйонів разів. Персонал станції було евакуйовано.