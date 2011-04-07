Казахстан знайшов родовище нафти на російському полігоні

Казахстан має намір розірвати з Росією договір про використання військового полігону Тайсоган і надати російській стороні під полігон інші землі, повідомив на пленарному засіданні сенату в Астані міністр нафти і газу Казахстану Сауат Минбаєв.

"На полігоні Тайсоган, ми з`ясували, є родовище нафти, тож ми нині вирішуємо це питання на переговорах з Росією", - наводить його слова РІА "Новости".

Полігон Тайсоган, який займає територію ділянки, виділеної казахстанській нафтовидобувній компанії "Ембамунайгаз" для геолого-розвідувальних робіт, орендований російським державним льотним випробувальним центром ім. Чкалова для випробування систем авіаційної техніки.

Розвідувальні роботи на території Тайсогану почалися в другій половині 1990-х. Проте через випробування на полігоні геолого-розвідувальні роботи припинилися.