Військовий трибунал США зняв звинувачення в тероризмі з водія бен Ладена

Американський військовий трибунал зняв звинувачення в терористичній діяльності з водія першої особи в міжнародній терористичній мережі "Аль-Каїда" Усами бен Ладена. Звинувачення також було зняте з іншого ув`язненого, який, імовірно, вбив американського солдата в Афганістані, передає Associated Press. На думку трибуналу, вони не підпадають під його юрисдикцію і повинні стати перед звичайним цивільним судом.

Нагадаємо, 17 жовтня 2006 р. президент США Джордж Буш підписав закон, згідно з яким для проведення допитів і судових процесів відносно в`язнів американської бази Гуантанамо (Куба) буде створено спеціальні трибунали. Правозахисники, тим часом, висловлюють стурбованість з приводу того, що в нових трибуналах права підозрюваних дотримуватимуться не так, як це відбувається в існуючих цивільних судах. Новий законопроект є відповіддю на червневе рішення Верховного суду США, згідно з яким військові трибунали, створені адміністрацією Дж.Буша для проведення процесів над підозрюваними в тероризмі, порушують американські і міжнародні закони. Нові трибунали дають підозрюваним більше прав, але при цьому позбавляють їх можливості оспорювати у федеральному суді те, як з ними поводяться в ув`язненні, і сам факт ув`язнення.

РБК-Україна