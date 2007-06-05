Буш у Празі розкритикує Росію

Президент США Джордж БУШ прибув до Праги, де сьогодні, як очікується, виступить з критичною промовою на адресу Росії.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, очікується, що в своєму виступі Дж.БУШ піддасть критиці політику Президента РФ Володимира ПУТІНА, яка, як він вважає, стає все більш авторитарною.

Основними темами промови Дж.БУША будуть свобода і демократія.

Представники Білого дому заявляють, що промова не буде цілком присвячена Росії, проте не заперечують того, що Дж.БУШ висловить занепокоєння у зв`язку зі становищем у Росії.

У інтерв`ю журналістам на борту літака радник американського Президента з національної безпеки Стівен ХЕДЛІ зазначив, що заяви Москви стають все більш різкими. На думку С.ХЕДЛІ, це не приносить нікому користі.