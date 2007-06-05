В альтернативній Конституції ЄС права людини скоротили до однієї статті

Група високопоставлених європейських політиків, відома як "Амато груп", опублікувала свій варіант спрощеного тексту Конституції Євросоюзу, повідомляє РІА «Новости», посилаючись на інтернет-ресурс EU Observer.

До "Амато груп", яку очолює колишній прем`єр-міністр Італії Джуліано АМАТО, входять 16 відомих політиків Європи, включаючи екс-прем`єрів країн ЄС і єврокомісарів.

"У новому варіанті тексту європейської Конституції відсутня конституційна атрибутика, зокрема, стаття про символіку Євросоюзу, преамбула документа суперечлива, а хартія про фундаментальні права людини скоротилася до однієї статті", - зазначає джерело.

Із 448 статей первинного тексту, що містили 63 тисячі слів, у новому варіанті залишилося тільки 70 статей із 12 тисяч 880 слів.

"Амато груп" згодна з необхідністю ввести пост міністра закордонних справ ЄС, проте вважає, що саму назву цієї посади слід змінити.

Спрощений варіант Євроконституції може стати альтернативою проекту, який було відхилено на референдумах у Франції і Нідерландах у 2005 році. Після цього лідери держав ЄС оголосили паузу в ратифікаційному процесі. Дотепер конституційний акт дістав схвалення в парламентах або на референдумах 18 із 27 країн - членів ЄС.