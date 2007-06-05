В альтернативній Конституції ЄС права людини скоротили до однієї статті
Документ склали 16 відомих політиків Європи
Група високопоставлених європейських політиків, відома як "Амато груп", опублікувала свій варіант спрощеного тексту Конституції Євросоюзу, повідомляє РІА «Новости», посилаючись на інтернет-ресурс EU Observer.
До "Амато груп", яку очолює колишній прем`єр-міністр Італії Джуліано АМАТО, входять 16 відомих політиків Європи, включаючи екс-прем`єрів країн ЄС і єврокомісарів.
"У новому варіанті тексту європейської Конституції відсутня конституційна атрибутика, зокрема, стаття про символіку Євросоюзу, преамбула документа суперечлива, а хартія про фундаментальні права людини скоротилася до однієї статті", - зазначає джерело.
Із 448 статей первинного тексту, що містили 63 тисячі слів, у новому варіанті залишилося тільки 70 статей із 12 тисяч 880 слів.
"Амато груп" згодна з необхідністю ввести пост міністра закордонних справ ЄС, проте вважає, що саму назву цієї посади слід змінити.
Спрощений варіант Євроконституції може стати альтернативою проекту, який було відхилено на референдумах у Франції і Нідерландах у 2005 році. Після цього лідери держав ЄС оголосили паузу в ратифікаційному процесі. Дотепер конституційний акт дістав схвалення в парламентах або на референдумах 18 із 27 країн - членів ЄС.