Європарламент вирішив не ”добивати” Україну

Депутат Європарламенту, автор проекту доповіді щодо мандату на переговори з Україною про нову посилену угоду Міхал Томаш КАМІНСЬКІ (група правих партій, Польща) вважає, що сьогодні Комітет Європарламенту з питань закордонних справ зробив великий крок до зближення з Україною.

Про це він заявив журналістам у Брюсселі після схвалення комітетом проекту доповіді по Україні.

“Я думаю, що це великий крок до наближення України до ЄС. Сьогодні ми зробили дуже важливий крок вперед”, - сказав депутат.

Він зазначив, що дуже хвилювався протягом останніх двох місяців, що події в Україні могли негативно відобразитися на змісті доповіді.

“Я зробив багато роботи, намагаючись переконати членів Комітету, що Україна – на правильному шляху”, - підкреслив М.КАМІНСЬКІ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 54-ма голосами “за” з 59-ти комітет з питань закордонних справ Європарламенту підтримав проект доповіді про мандат на переговори з Україною про нову посилену угоду.

Комітет схвалив ряд поправок, якими, зокрема, визнав можливість європейської перспективи України. Водночас, комітет відмовився схвалити поправку якою пропонувалося закликати Раду ЄС надати Україні такий самий статус, як і країнам Західних Балкан – “потенційного кандидата”.

Проект доповіді закликає Раду ЄС та Єврокомісію до укладення з Україною угоди про асоціацію та сприяння її інтеграції до європейського єдиного ринку. Крім того, в проекті доповіді звертається увага на поточну політичну ситуацію в Україні і, зокрема, міститься заклик як до врегулювання політичної кризи, так і до запровадження нової законодавчої бази, зокрема, щодо діяльності політичних партій та фінансування політичних кампаній у відповідності зі стандартами ЄС.

Рада ЄС дала мандат Єврокомісії на початок переговорів про нову посилену угоду 22 січня цього року. Переговори розпочалися 5 березня. Мандат Ради ЄС не передбачає надання перспектив членства Україні, однак і не відкидає такої можливості.