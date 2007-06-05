Буш закликає Путіна не боятися

Плани США з розміщення системи протиракетної оборони в Чехії і Польщі є "суто оборонним" кроком, не направленим проти Росії, заявив Президент США Джордж БУШ.

Як повідомляє Рейтер, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Празі.

"Моя позиція щодо протиракетної оборони така, що це чисто оборонний крок, не направлений на Росію", - сказав Дж.БУШ.

"Моїми словами (Президенту Росії Володимиру ПУТІНУ) будуть... ви не повинні боятися системи ПРО, чом би нам разом не співпрацювати в цій сфері? Чом би вам не приєднатися до США? Пошліть своїх генералів, щоб вони побачили, як ця система працюватиме, пошліть ваших учених", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, керівництво Росії неодноразово виступало з гнівними заявами щодо планів США розмістити 10 протиракетних установок у Польщі та радарну станцію в Чехії, мотивуючи це загрозою національній безпеці Росії.