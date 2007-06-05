Прем`єр Польщі вважає, що Путін заговорив мовою Хрущова

Заяви Президента Російської Федерації Володимира ПУТІНА щодо американської системи протиракетної оборони в Європі нагадують жорстку риторику часів "холодної війни".

Як повідомляє «Рейтер», про це сьогодні заявив прем`єр-міністр Польщі Ярослав КАЧИНЬСЬКИЙ в інтерв`ю Польському державному радіо.

"Це мова, яку ніколи не використовували Єльцин або ГОРБАЧОВ, або навіть Брежнєв. Це мова Хрущова. Такого гострого конфлікту в Європі і у світі не було довгий час. Питання є дуже серйозним, тому що в політиці слова повинні сприйматися серйозно", - цитує агентство Я.КАЧИНЬСЬКОГО.

Як відомо, Польща веде переговори з США щодо розміщення на своїй території елементів ПРО.

4 червня В.ПУТІН заявив, що для російських ракет з`являться нові цілі в Європі, якщо частина стратегічного ядерного потенціалу США опиниться на Європейському континенті і погрожуватиме Росії.

* * *Радянський лідер Микита Хрущов в 1962 році у відповідь на розміщення американської стратегічної зброї поблизу кордонів СРСР віддав наказ встановити на Кубі радянські стратегічні ракети. Це спровокувало так звану "кубинську кризу". Після її розв’язання американські ракети було відведено від кордонів СРСР.