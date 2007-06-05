Росія припинила демократичні реформи

Президент США Джордж БУШ заявляє, що Росія припинила колись обіцяний Москвою процес демократичних реформ, повідомляє «Газета.Ру».

«У Росії процес реформ, які, як йшлося раніше, мають наділити владою пересічних жителів, припинено. Це може мати згубні наслідки для демократичного розвитку», - заявив Дж.БУШ, виступаючи на конференції в Празі.

Як повідомляє агентство «Рейтер», водночас, Президент США впевнений, що демократія восторжествує в Північній Кореї, Ірані і Сирії.

За словами Дж.БУША, США прихильні просуванню свободи як альтернативи авторитаризму і тиранії. Він зазначив, що Америка підтримує дисидентів з Сирії, Китаю, Єгипту, В`єтнаму, Білорусі. "Америка закликає всі країни не обмежувати свободу, забезпечити громадянам ті права, яких вони заслуговують", - відзначив він.

Крім того, Президент США порівняв боротьбу з тероризмом з "холодною війною".