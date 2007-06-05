Затулін: в Україні є проблеми з російською мовою, а в Росії з українською - ні

Директор Інституту країн СНД, депутат Державної Думи РФ Костянтин ЗАТУЛІН вважає, що в Росії немає проблем з використанням української мови, а в Україні проблеми з російською мовою є.

Як передає кореспондент УНІАН, про це К.ЗАТУЛІН заявив сьогодні журналістам в Сімферополі.

"Політично, на загальнодержавному рівні, в Росії проблеми української мови немає, а в Україні проблеми російської мови, як ми вважаємо, є", - сказав директор Інституту країн СНД.

К.ЗАТУЛІН повідомив, що за замовленням Урядової комісії РФ у справах співвітчизників за кордоном було проведене "величезне дослідження", присвячене положенню діспори народів Росії на території СНД. Це дослідження К.ЗАТУЛІН планує презентувати завтра в Криму на конференції з питання російської мови.

"Приведу вам тільки один показник: з усіх запитань, які ми ставили, найбільше співвітчизники реагували, коли мова заходить про заходи, які потрібно прийняти для того, щоб вони відчували себе краще, говорять про дві речі - про подвійне громадянство і про державність російської мови", - розповів директор Інституту країн СНД.

За його даними, в Україні 54% опитаних (що взяли участь у цьому дослідженні) виступають за подвійне громадянство з Росією, 61% опитаних - за державний статус російської мови. "Ми проводили репрезентативне дослідження. Це значить, ми опитували не тільки жителів Криму і Донбасу, ми опитували наших співвітчизників по всій території України", - зазначив К.ЗАТУЛІН.