Китайські гастарбайтери вперше випередили українців у Росії

Китай вийшов на перше за кількістю офіційно зареєстрованих трудових мігрантів в Росії, обігнавши за цим показником Україну. Про це заявив глава Федеральної міграційної служби (ФМС) Росії Вячеслав ПОСТАВНІН, передає Лента.ру

За даними В.ПОСТАВНІНА, з усіх трудових мігрантів у РФ більше 20 відсотків - китайці. На один мільйон офіційно зареєстрованих гастарбайтерів - з КНР приїхали 210 тисяч. Для порівняння, за даними ФМС на середину 2006 року, в Росії працюють тільки... 120 тисяч українців.

40 відсотків гастарбайтерів з Китаю працюють в Москві, а 23 відсотки - на Далекому Сході. У цьому регіоні, а також в Сибірському федеральному окрузі кожен другий трудовий мігрант - китаєць. Глава ФМС відзначив, що через зростання числа мігрантів з КНР необхідно пропрацювати нормативно-правову базу, яка дозволить створити основу для відносин у області міграційної політики.

У деяких секторах економіки Росія останнім часом намагається обмежити приток мігрантів. Зокрема, з 1 січня 2007 року вони втратили право торгувати алкоголем і ліками, а з 1 квітня іноземцям взагалі заборонено бути продавцями на ринках.