Святкування Дня Перемоги обернулося скандалом між Росією і Грузією

Святкування 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні обернулося черговим скандалом між Росією і Грузією. Тбілісі образило привітання президента РФ Дмитра Медвєдєва.

3 травня Д.Медвєдєв направив привітання з Днем Перемоги вітання грузинському народу ще, проте поздоровляти особисто грузинського президента Михайла Саакашвілі Медвєдєв не став.

Голова МЗС Грузії Грігол Вашадзе у зв`язку з цим заявив: «Не думаю, щоб грузинський народ прийняв вітання президента Росії».

«Клоунада не має кордонів. Можна бути клоуном у тій формі, в якій побажаєш», — заявив міністр.

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