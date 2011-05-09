Святкування Дня Перемоги обернулося скандалом між Росією і Грузією
16:43, 09 травня 2011Світ
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Обмінялися "люб`язностями"
Святкування 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні обернулося черговим скандалом між Росією і Грузією. Тбілісі образило привітання президента РФ Дмитра Медвєдєва.
3 травня Д.Медвєдєв направив привітання з Днем Перемоги вітання грузинському народу ще, проте поздоровляти особисто грузинського президента Михайла Саакашвілі Медвєдєв не став.
Голова МЗС Грузії Грігол Вашадзе у зв`язку з цим заявив: «Не думаю, щоб грузинський народ прийняв вітання президента Росії».
«Клоунада не має кордонів. Можна бути клоуном у тій формі, в якій побажаєш», — заявив міністр.
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