Німеччина і Італія вимагають від Газпрому знизити ціну на газ

ВАТ "Газпром" проводить повторні переговори з найбільшими енергетичними компаніями Німеччини та Італії, E.on і Eni, щодо перегляду контрактної ціни газу.

Про це йдеться в звіті російського газового холдингу по РСБО, передає РІА “Новости”.

У ньому нагадується, що в 2010 році ряд європейських покупців звернулися в ТОВ "Газпром експорт" із вимогами про перегляд контрактної ціни в рамках довгострокових контрактів, обгрунтувавши цей крок змінами на світовому газовому ринку (надмірна пропозиція газу, істотний розрив між спотовими цінами й цінами довгострокових контрактів). За підсумками проведених переговорів у 2010 році були досягнуті домовленості з компаніями: E.on, WIEH, Wingas, GDF Suez, Eni, EGL, Sinergy Italiane, ERG, GWH Gashandel, Econgas і Gasterra.

"Наразі ТОВ "Газпром експорт" перебуває в переговорному процесі щодо перегляду цін із компаніями RWE Transgas, SPP, Premiumgas, Promgas, а також повторно з компаніями E.on Ruhrgas, Eni", - йдеться в звіті.

Раніше голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР повідомляв, що холдинг у квітні збільшив експорт газу до Європи, порівняно з квітнем минулого року, на 20,5%, у травні добові поставки на експорт у далеке зарубіжжя перевищують минулорічний рівень на 27,8%. Раніше "Газпром" уже відзначав зростання попиту на газ на європейському ринку в квітні, порівняно із зимовими місяцями, за довгостроковими контрактами ціна на грудень становила вже 500 доларів за тисячу кубометрів. "Газпром" прогнозував зростання ціни на газ для Європи в 2011 році на 15% - до 352 доларів за тисячу кубометрів. Минулого року, за даними "Газпрому", експортна ціна становила 306 доларів.

Раніше голова найбільшого в Європі німецького енергоконцерну E.On Йоханнс ТІССЕН заявляв, що вже не вважає за потрібне проводити 100-процентну спотову індексацію газових контрактів. Він зазначив, що в переговорах про ціну на газ не має бути переможених і контракти повинні бути вигідні всім сторонам. За словами голови німецького енергоконцерну, пропоноване E.On рішення "не таке тривіальне", як 100-процентна спотова індексація.

У 2009 році E.On зажадав від "Газпром експорту" знизити контрактну ціну або змінити деякі інші контрактні умови. В результаті сторони домовилися, що "Газпром" постачатиме E.On частину газу з прив`язкою до спотових цін, при цьому E.On прийняв на себе стовідсоткові добові зобов`язання "бери або плати". Цього року, за інформацією "Газпром експорту", E.On пропонував "Газпрому" провести стовідсоткову спотову індексацію контрактів, проте російський газовий холдинг із цим не погодився.

Наприкінці лютого голова "Газпрому" О.МІЛЛЕР заявляв, що європейські споживачі російського газового холдингу вже не готові переходити в контрактах на 100-процентну оплату газу з прив`язкою до спотових цін, оскільки через зростання вартості енергоносіїв із початку цього року ціна спотових контрактів загрожує перевищити вартість газу за довгостроковими контрактами.

"Газпром" також поставляє частину газу за спотовими цінами французькій GDF Suez. Як стало відомо в листопаді минулого року, в обмін російський холдинг зобов`язав GDF Suez вибирати 100% річних зобов`язань із поставок газу, при цьому французька компанія добилася скорочення мінімальних річних зобов`язань покупця з відбору на короткостроковий період із подальшою їх компенсацією. Зниження мінімальних річних зобов`язань може бути заміщене поставками еквівалентного обсягу газу на ринкових умовах.

У звіті за четвертий квартал минулого року "Газпром" повідомляв, що зниження контрактних цін на газ вимагають італійські EGL, Sinergie Italiane і ERG, а також чеська RWE Transgas і словацька SPP. З італійськими компаніями "Газпром" домовився про зниження цін.

Крім того, наголошується в звіті, протягом 2010 року ТОВ "Газпром експорт" проводило роботу з компанією "Природні Плін" з погодження умов продовження поставок природного газу до Хорватії починаючи з 2011 року на довгострокових умовах. У листопаді 2010 року з представниками "Природні Плін" був узгоджений проект контракту, що максимально можливо задовольняє вимогам хорватської сторони.

Проте 17 грудня 2010 року компанія "Природні Плін" направила в ТОВ "Газпром експорт" повідомлення про завершення процедури розгляду пропозицій (зокрема пропозицій від компаній Eni і E.on) на поставки природного газу в 2011-2013 рр. і виборі іншого постачальника. Ним стала італійська компанія Eni, що запропонувала нижчу ціну й більшу гнучкість поставок. Таким чином, подача російського природного газу до Хорватії з 1 січня 2011 року припинена, і "Газпром експорт" вивчає можливість відновлення поставок газу на хорватський ринок.

Хорватська національна нафтогазова компанія INA уклала контракт з італійською Eni про поставки природного газу на три роки після закінчення контракту з ВАТ "Газпром". Eni поставлятиме до Хорватії 750 мільйонів кубометрів газу на рік. Хорватія споживає 3 мільярди кубометрів газу на рік, 60% попиту задовольняється за рахунок власних газових родовищ.

Згідно з даними звітності "Газпрому", в 2010 році холдинг збільшив експорт газу на 0,4% - до 206,66 мільярдів кубометрів. За даними керівництва компанії, поточного року "Газпром" розраховував експортувати до Європи 151,5 мільярда кубометрів газу проти 139 мільярдів кубометрів минулого року. Таким чином, у 2011 році цей показник може зрости майже на 9%.

Як раніше повідомляв заступник голови газового холдингу Олександр МЕДВЕДЄВ, "Газпром" за підсумками травня перегляне річний прогноз із експорту і з виручки холдингу в бік збільшення. Він раніше говорив, що в 2011 році "Газпром" очікував отримати загальну експортну виручку від реалізації природного газу в розмірі 72,4 мільярдів доларів. За словами О.МЕДВЕДЄВА, продажі в Західній Європі будуть вищі, ніж передбачалося, завдяки початку поставок газу в четвертому кварталі 2011 року через газопровід "Північний потік".

О.МІЛЛЕР раніше повідомляв, що "Газпром" у січні-березні поточного року збільшив експорт газу на 30%, порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 73 мільярдів кубометрів, середня ціна експортних контрактів зросла до 346 доларів із 293 доларів за тисячу кубометрів роком раніше. При цьому попит на газ "Газпрому" в країнах далекого зарубіжжя і, відповідно, його закупівлі, за оперативними даними, зросли на 12% - із 39,4 мільярдів кубометрів до 44,1 мільярдів кубометрів.

Згідно з даними, озвученим "Газпромом" у кінці лютого, в 2010 році холдинг наростив поставки газу російським споживачам на 3% - до 290,2 мільярдів кубометрів, експорт до країн СНД і Балтії - на 25% - до 68,8 мільярдів кубометрів. При цьому поставки газу "Газпрому" в далеке зарубіжжя скоротилися на 1,5% і становили 138,6 мільярда кубометрів.

Нагадаємо, Україна також веде переговори з "Газпромом" про перегляд формули ціни на газ, що поставляється.