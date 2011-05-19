На параді в день незалежності Грузії з'явиться нова бронетехніка

У Тбілісі на репетиції військового параду до 20-ї річниці незалежності Грузії, яку відзначають 26 травня, на набережній з`явилася нова бронемашина, названа "Дідгорі", повідомили військові експерти грузинським ЗМІ. За свідченням експертів, цей тип бронетехніки виготовляється в Тбілісі. Інших подробиць, пов`язаних з техніко-тактичними показниками бойової машини, поки немає, зауважує РосБізнесКонсалтинг.