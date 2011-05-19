Дружина і донька Каддафі втекли до Тунісу

Дружина лівійського лідера Муаммара Каддафі Сафія та його донька Аїша залишили Лівію, передає Reuters.

Кілька днів тому вони втікли з країни, перебравшись через кордон до Тунісу. Про це агентству повідомив співрозмовник у туніських спецслужбах. Імовірно, вони зараз на острові Джерба біля східного узбережжя Тунісу. За словами співрозмовника агентства, дружина і донька М.Каддафі прибули до Тунісу у супроводі кількох осіб.

Напередодні повідомлялося, нагадує РосБізнесКонсалтинг, що міністр нафтової промисловості Лівії Шукрі Мохаммед Гханем також залишив країну, перебравшись до Тунісу. Ш.Гханем вирушив до Тунісу "в офіційній справі", проте згодом Тріполі втратив контакт із своїм чиновником. Лівійські повстанці, що воюють проти влади М.Каддафі, підтвердили, що місце перебування міністра невідоме, але зазначили, що не знають, втік він з країни чи ні.

Ш.Гханем, крім міністерської посади, мав посаду голови Лівійської національної нафтової корпорації, а раніше був прем`єр-міністром Лівії.