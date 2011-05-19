Казахстан направить своїх миротворців до Афганістану

Нижня палата парламенту Казахстану схвалила законопроект, згідно з яким країна направить до Афганістану своїх миротворців у рамках співпраці з НАТО, повідомляє Бі-бі-сі.

Згідно з умовами угоди, Казахстан надасть контингент в міжнародні сили сприяння безпеці (МССБ) в Афганістані на півроку.

Цей термін може бути продовжений за взаємною згодою.

За угодою, Казахстан несе повну відповідальність за транспортування особового складу свого контингенту, зброї та устаткування, без витрат з боку НАТО, з призначеного пункту вибуття до місця їх дислокації в зоні операції і назад.