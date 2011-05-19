Казахстан направить своїх миротворців до Афганістану
02:14, 19 травня 2011Світ
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Нижня палата проголосувала
Нижня палата парламенту Казахстану схвалила законопроект, згідно з яким країна направить до Афганістану своїх миротворців у рамках співпраці з НАТО, повідомляє Бі-бі-сі.
Згідно з умовами угоди, Казахстан надасть контингент в міжнародні сили сприяння безпеці (МССБ) в Афганістані на півроку.
Цей термін може бути продовжений за взаємною згодою.
За угодою, Казахстан несе повну відповідальність за транспортування особового складу свого контингенту, зброї та устаткування, без витрат з боку НАТО, з призначеного пункту вибуття до місця їх дислокації в зоні операції і назад.
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