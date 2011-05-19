Пентагон закрив доступ до інформації про знищення бен Ладена

Пентагон остаточно заявив, що не має наміру розкривати деталі операції з ліквідації ватажка "Аль-каїди" Усами бен Ладена, пояснивши це турботою про безпеку військовослужбовців, які брали участь у ній, і членів їх сімей, а також загрозою планам проведення подібних операцій в майбутньому.

"Мене хвилює те, що дуже забагато людей у багатьох місцях забагато говорять про цю операцію. І ми дійшли згоди, що ми більше не говоритимемо про деталі операції, крім тієї, що вона тривала 15 годин", - сказав на регулярній прес-конференції в середу міністр оборони США Роберт Гейтс.

Раніше, 12 травня, під час відвідин військової бази Кемп-Леджін він вже говорив про те, що Пентагон може ухвалити рішення закрити інформацію про операцію в Абботтабаді. У середу Гейтс оголосив, що таке рішення ухвалене і воно остаточне.

"Ми дбаємо про можливість проведення таких операцій надалі. І чим більше деталей (про спецоперацію в Абботтабаді) буде відомо, тим більше ризикованими і важкими для здійснення будуть подальші подібні акції", - цитує РІА "Новости".

За його словами, минулого четверга він зустрічався з бійцями спецназу ВМС SEALS (Sea, Air and Land Teams), які ліквідовували бен Ладена. Ті висловили Гейтсу тривогу за безпеку своїх сімей. Міністр зазначив, що Пентагон розгляне необхідний перелік заходів безпеки і зробить усе, щоб близьким спецназівців не загрожувала ніяка небезпека.