Сьогодні в Мінську зустрінуться прем'єр-міністри країн СНД

Планується розглянути російський проект

У Мінську сьогодні пройде серія нарад прем`єр-міністрів країн Співдружності Незалежних Держав. У програмі - засідання Ради голів урядів країн СНД, Міждержавної ради Євроазіатського економічного союзу, а також найвищого органу Митного союзу Росії, Білорусії і Казахстану. Планується розглянути близько 20 питань економічної інтеграції, зокрема російського проекту договору про зону вільної торгівлі.

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