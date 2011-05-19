Сьогодні в Мінську зустрінуться прем'єр-міністри країн СНД

08:17, 19 травня 2011
Світ
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Планується розглянути російський проект 

У Мінську сьогодні пройде серія нарад прем`єр-міністрів країн Співдружності Незалежних Держав.

У програмі - засідання Ради голів урядів країн СНД, Міждержавної ради Євроазіатського економічного союзу, а також найвищого органу Митного союзу Росії, Білорусії і Казахстану.

Планується розглянути близько 20 питань економічної інтеграції, зокрема російського проекту договору про зону вільної торгівлі.

 

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