Замішаний у секс-скандалі голова МВФ подав у відставку

У четвер, 19 травня, керуючий директор Міжнародного валютного фонду Домінік Стросс-Кан, якого звинувачують у спробі згвалтування покоївки готелю в Нью-Йорку, подав у відставку 19 травня, повідомляє ТСН.

Пост глави МВФ Домінік Стросс-Кан зайняв 1 листопада 2007 року. Він був обраний на цю посаду на п`ятирічний термін.

Нагадаємо, Домінік Стросс-Кан був затриманий 14 травня у нью-йоркському аеропорту імені Кеннеді незадовго до вильоту в Париж. Главу МВФ узяли під варту після того, як покоївка готелю Sofitel заявила, що він намагався її зґвалтувати.

Стросс-Кану були пред`явлені звинувачення в примусі до сексуального акту, спробі зґвалтування і незаконному позбавленні волі.

Кримінальний суд Манхеттена ухвалив рішення залишити главу МВФ під вартою, відхиливши заставу в розмірі одного мільйона доларів. Прокурори заявили, що у випадку, якщо його звільнять, обвинувачений зможе втекти до Франції.

Наступне засідання суду призначене на 20 травня. У вівторок Стросс-Кана перевезли з центру при манхеттенському суді у виправний комплекс Райкерс-Айленд, який у Нью-Йорку називають не інакше, як "місто-в`язниця".

Між тим, за даними соціологів, більшість жителів Франції вважають, що один із найпопулярніших членів опозиційної французької Соцпартії став жертвою змови.

При цьому через два дні після затримання голови МВФ про образу з його боку згадала і французька журналістка і письменниця Трістан Банон. Вона не виключає подання позову до суду за звинуваченням у домаганнях в 2002 році.

Відзначимо, за американськими законами, Стросс-Кан може бути засуджений до 74 років позбавлення волі.

Після арешту Стросс-Кана тимчасово виконуючим обов`язки глави МВФ був призначений його перший заступник - Джон Ліпскі.