В Аргентині впав літак: загинуло 22 людей

Усі 22 людей на борту літака загинули під час авіакатастрофи в Аргентині, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на аргентинський телеканал C5N. В ефірі телеканалу прозвучала заява офіційного представника авіакомпанії Sol, котрій належить літак, що розбився.

За попередніми даними, двомоторний літак Saab 340, розрахований на 40 чоловік, вилетів з міста Неукен у місто Комодоро-Рівадавія о 20.08 за місцевим часом.

Це був чартерний рейс для працівників нафтогазової компанії. На борту літака знаходилися 19 пасажирів, зокрема неповнолітня дитина, два пілоти і стюардеса.

О 20.50 за місцевим часом пілот востаннє зв'язався з диспетчером, повідомивши про неполадки з мотором. За даними очевидця, о 22.35 літак упав на землю біля невеликого селища Прауанійєу і вибухнув.

На місці трагедії працюють рятувальники, пожежники і кілька машин «швидкої допомоги».