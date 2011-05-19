Експерт не радить ставити хрест на голові МВФ

Генеральному директору Міжнародного валютного фонду Домініку СТРОСС-КАНУ може перешкодити взяти участь у президентських виборах у Франції більше продовження його арешту в Америці, ніж самі звинувачення в сексуальних домаганнях.

Таку думку висловив президент Gorshenin Group Вадим ОМЕЛЬЧЕНКО в своїй статті на сайті «Lb.ua».

В.ОМЕЛЬЧЕНКО нагадує, що на вихідних у світовій пресі з`явилися повідомлення про те, що в апартаментах нью-йоркського готелю «Sofitel» Д.СТРОСС-КАН замкнув на ключ і намагався згвалтувати 32-річну покоївку. Покоївка вирвалася, повідомила адміністрацію готелю й службу 911. Глава МВФ тим часом залишив номер, в якому залишився його мобільний телефон і деякі особисті речі. Через деякий час його було затримано агентами поліції в нью-йоркському аеропорту ім. Кенеді за декілька хвилин до вильоту до Парижа й доставлено в поліцейську дільницю.

Автор зазначає, що ця «інформаційна бомба», незалежно від правових наслідків інциденту, швидше за все не дозволить генеральному директору МВФ залишитися на своєму посту. Проте головним питанням, на думку В.ОМЕЛЬЧЕНКА, залишається участь Д.СТРОСС-КАНА в президентській кампанії у Франції.

Експерт зазначає, що Д.СТРОСС-КАН до інциденту в нью-йоркському готелі був явним фаворитом майбутніх президентських виборів у Франції. «І якщо кілька місяців тому соціологи й експерти називали його найбільш популярним із французьких політиків, то після того, як Д.СТРОСС-КАН оголосив про намір балотуватися, заміри показали можливу його перемогу в першому турі з результатом 29%. При цьому діючий президент Ніколя САРКОЗІ виявився б усього лише третім, поступившись другим місцем доньці крайнє правого Жан-Марі ЛЄ ПЕНА – Марі ЛЄ ПЕН, яка швидко набирає рейтинг », - розповів В.ОМЕЛЬЧЕНКО.

За словами експерта після скандалу в США деякі французькі політики й експерти поквапилися заявити про політичне фіаско Д.СТРОСС-КАНА й неможливість його подальшої участі в президентській гонці. Водночас експерт вважає, що не варто поспішати з однозначними висновками щодо перспектив участі глави МФВ у президентській гонці.

Він вважає, що на сьогодні правові наслідки інциденту незрозумілі, оскільки свідчення покоївки, від`їзд із готелю й забуті там речі якщо і є доказами, то непрямими. «А, як відомо, сто непрямих доказів не замінюють одного прямого», - зазначає В.ОМЕЛЬЧЕНКО. Також, на думку експерта, не можна виключити, що цей скандал був інспірований спеціально для дискредитації Д.СТРОСС-КАНА.

В.ОМЕЛЬЧЕНКО вважає, що також треба враховувати, що «формула електоральних симпатій французів дуже складна». За його словами, французи багато що прощають своїм улюбленцям. «У даному випадку їх улюбленця звинувачують американці, яких французи не дуже полюбляють, та ще на американській території, та ще за маразматичними (з точки зору французів) правовими актами про сексуальні домагання. Тому найсерйозніше, що може перешкодити участі СТРОСС-КАНА в президентській гонці, це фізичне перебування його в американській в`язниці», - зазначив експерт.

У статті експерт також прогнозує, якими можуть бути наслідки так званого «Софітель-гейта» для самої Франції й французького виборця. В.ОМЕЛЬЧЕНКО вважає, що в разі виходу Д.СТРОСС-КАНА з боротьби за пост Президента, добровільного або вимушеного, «обирати доведеться між крайнє правим кандидатом Марі ЛЄ ПЕН і напівправим кандидатом Н.САРКОЗІ, саме так він позиціонується останнім часом». «У французьких соціалістів, на жаль, кандидатури, рівної Д.СТРОСС-КАНУ за потенціалом, найближчим часом не з`явиться. Чи вдасться самому Д.СТРОСС-КАНУ перетворити перешкоду на можливість, стане ясно в найближчому майбутньому», - зазначає експерт.