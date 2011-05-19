Обама: новий регіон народжується на наших очах

Президент США Барак ОБАМА обіцяє підтримку країнам Близького Сходу і Північної Африки, які вирішили йти шляхом реформ і демократії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу в Держдепартаменті США у зв`язку з останніми подіями на Близькому Сході і Північній Африці, яке транслюють багато європейських каналів.

«Ми бачимо новий регіон, який народжується на наших очах», - відзначив Президент США. Він переконаний, що «тирани впадуть», і всі народи житимуть в умовах демократії.

За його словами, у Америки стає все більше і більше союзників на Близькому Сході і Північній Африці. Він високо оцінив демократичні перетворення в Тунісі, Єгипті, відзначивши, що цим країнам США вже надає підтримку.

«Наш месидж дуже простий - якщо ви ризикуєте, йдете на реформи, ви маєте повну підтримку США», - сказав він.

Президент США підкреслив, що його країна готова надати допомогу не тільки в побудові демократичного суспільства, але і в економічних перетвореннях.

Б.ОБАМА підкреслив, що США сприятиме розвитку економіки цих країн, залучатиме туди інвестиції. «Ми не хочемо, щоб Єгипет залежав від мільйона доларів, якого йому не вистачає», - відзначив він.

«Мі інтегруватимемо східні ринки в світову економіку», - сказав Б.ОБАМА. Зокрема, він повідомив, що США звернулися до Світового банку і МВФ надати Тунісу і Єгипту допомогу. Президент США також відзначив, що його країна сприятиме процесам, пов`язаним із видобутком і продажем нафти в цьому регіоні.

Він не виключив, що країнам Близького Сходу і Північної Африки, можливо, слід подумати про реалізацію в їх регіоні моделі, подібної до Європейського Союзу.

Водночас він розкритикував владу Лівії, заявивши про її нелегітимність через дії проти свого народу. Б.ОБАМА підкреслив, що подібна доля може спіткати керівництво Сирії, і зараз США обдумують можливі санкції.

Також в ході виступу він розкритикував позицію Ірану.

Крім того, Б.ОБАМА сказав, що США виступають за якнайшвидше врегулювання ситуації між Ізраїлем і Палестиною. За його словами, США виступають за те, що ситуація повинна вирішитися появою двох держав - Ізраїлю і Палестини, за кордонами 67-го року з можливим обміном територій.