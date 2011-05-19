Католицький світ відзначив 91-у річницю Івана Павла II

Уперше після проголошення блаженним Папи Римського Івана Павла II католицький світ відзначив його день народження. 18 травня Каролю Войтилі виповнився б 91 рік.

У Ватикані відбувся молебень біля нової могили блаженного первосвященика у вівтарній частині собору Святого Петра, служби пройшли у багатьох храмах Польщі та Італії. Папський вікарій Риму кардинал Агостіно ВАЛЛІНІ з нагоди дня народження Кароля Войтили урочисто відкрив сьогодні в італійській столиці першу статую блаженного понтифіка.

В одному із залів палацу Монтечиторіо, резиденції палати депутатів італійського парламенту, відкрилася унікальна художня виставка «Блаженний Іван Павло II - небесні зустрічі». На ній представлені портрети цілої низки християнських подвижників, вознесених на вівтар святості в роки понтифікату Івана Павла II (1978-2005). Експозиція буде відкрита до 1 червня.

Як повідомляв УНІАН, 1 травня Папа Римський БЕНЕДИКТ XVI зарахував свого попередника Івана Павла II до лику блаженних.

Урочисті богослужіння, що прославляють блаженного Папу Римського Івана Павла II, проходитимуть кожен рік 22 жовтня - у день початку його понтифікату.