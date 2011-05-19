У Парижі вирішать, чи називати президента Узбекистану "диктатором"
23:20, 19 травня 2011Світ
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Розпочався суд за позовом доньки
У Парижі відкрилися слухання, на яких можуть вирішити, чи можна назвати президента Узбекистану Іслама Каримова "диктатором", повідомляє Бі-бі-сі.
До суду подала його донька Лола Каримова. Відповідачем став інтернет-портал Rue89, який назвав її "донькою диктатора".
Захист має намір довести, що Каримов справді є диктатором.
Правозахисники не раз називали уряд Узбекистану найрепресивнішим.
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