У Парижі вирішать, чи називати президента Узбекистану "диктатором"

У Парижі відкрилися слухання, на яких можуть вирішити, чи можна назвати президента Узбекистану Іслама Каримова "диктатором", повідомляє Бі-бі-сі.

До суду подала його донька Лола Каримова. Відповідачем став інтернет-портал Rue89, який назвав її "донькою диктатора".

Захист має намір довести, що Каримов справді є диктатором.

Правозахисники не раз називали уряд Узбекистану найрепресивнішим.