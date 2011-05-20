США: важливо перетворити Україну на міст між Росією та Європою

Віце-президент США Джозеф БАЙДЕН запевняє, що його країна підтримує розвиток відносин між Україною та Європейським Союзом.

Про це він сказав у ході телефонної розмови з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, що відбулася за ініціативою американської сторони, повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.

Зокрема, як йдеться у повідомленні, американська сторона висловила рішучу підтримку розвитку відносин між Україною та ЄС. США заявили про готовність підтримати успішне завершення переговорів про укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Розвиток України під Вашим керівництвом дуже важливий для перетворення України у міст між Росією та Європою", - підкреслив Дж.БАЙДЕН.

Сторони обговорили також розвиток двосторонніх українсько-американських відносин і обмінялися думками з приводу ситуації на Близькому Сході.