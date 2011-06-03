До палаючого арсеналу прямують керівники Удмуртії і Татарстану

Комісія на чолі із заступником міністра оборони РФ вилетіла до Удмуртії, де на великому артилерійському арсеналі триває пожежа і вибухають снаряди, повідомив РІА "Новости" керівник управління прес-служби і інформації Міноборони: "За наказом міністра оборони на місце події вилетіла комісія міністерства на чолі із заступником міністра Дмитром Булгаковим".

Він також додав, що на місці, де вирує пожежа, працює командувач Центральним військовим округом генерал-лейтенант Владимир Чиркін, він очолив штаб з локалізації пожежі та ліквідації наслідків НП.

Триває евакуація жителів з небезпечної зони. За даними джерела в правоохоронних органах регіону, вже евакуйовано 13 тисяч осіб, всього планується евакуювати 20 тисяч.

Президент Удмуртії Олександр Волков виїхав на місце НП на арсеналі, де через пожежу вибухають снаряди, повідомив прес-секретар Волкова.

На місце події вертольотом МВС прямує керівництво сусідньої Республіки Татарстан: прем`єр-міністр, начальник ГУ МНС і міністр внутрішніх справ. Зведена колона пожежних підрозділів з Набережних Човнів і Єлабуги у складі 11 одиниць техніки і 30 осіб вирушила до Удмуртії, повідомив співробітник прес-служби ГУ МНС Татарстану. Орієнтовний час прибуття 5.10 мск. Роботу розпочав також безпілотний літальний апарат МВС РТ.