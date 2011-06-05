Суд над журналістом "Газети виборчої" почнеться в Гродно

Журналіст польської "Газети виборчої" Андрій Почобут постане перед судом 14 червня в білоруському Гродно, повідомила журналістам у суботу дружина Почобута Оксана.

"Засідання почнеться в 10 годині в суді Ленінського району Гродно", - розповіла дружина журналіста.

Наприкінці березня проти Почобута було порушено кримінальну справу за звинуваченням в образі президента Білорусі Олександра Лукашенка. 6 квітня журналіст був затриманий білоруськими правоохоронними органами в Гродно, де постійно жив.

Почобут працював білоруським кореспондентом "Газети виборчої", але в 2009 році МЗС позбавив Почобута акредитації як іноземного журналіста.

В основі кримінальної справи Почобута - його публікації. Він звинувачується за двома статтями Кримінального кодексу - "образа президента Білорусі" (до двох років) і "наклеп на президента Білорусії" (до чотирьох років).