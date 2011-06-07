Біржа Перу відреагувала падінням на обрання лівого президента

Індекс перуанської фондової біржі впав у понеділок на 8,76% на тлі обрання президентом країни націоналіста Ольянти Умали, передає кореспондент РІА "Новости".

Через загрозу подальшого падіння торги було зупинено.

У неділю в Перу пройшов другий тур президентських виборів. У понеділок вранці виборчком країни офіційно оголосив про перемогу Ольянти Умали. За лідера Націоналістичної партії, який очолює лівий блок "Gana Peru" ("Перемагає Перу"), проголосували 50,1% виборців (близько шести мільйонів голосів). У другому турі Умалі протистояла лідер правого блоку "Fuerza 2011" ("Сила-2011") 36-річна Кейко Фухіморі.

Таким чином, вперше за останні 40 років до влади до Перу прийшли ліві сили.

Інвестори вкрай негативно відреагували на перемогу лівого кандидата і почали масовий продаж акцій гірничорудних підприємств. Об`єм продажів цінних паперів порівняно із звичайними торгами збільшився втричі.

На думку експертів, щоб припинити паніку на біржі, Умала повинен офіційно оголосити список міністрів економічного блоку і залишити на посаді нинішнього голову Національного банку Перу.

Мексиканська товарна біржа також негативно відреагувала на обрання Умали. Акції найбільшої мексиканської гірничорудної компанії Grupo Mexico, яка має свої філіали в Перу, впали майже на 5%.

Умала зробив центральним моментом своєї передвиборної програми соціальні завдання - боротьбу з бідністю і корупцією, а також збільшення асигнувань на соціальні програми. Кошти для виконання своїх обіцянок Умала збирається знайти за рахунок справедливішого перерозподілу національних багатств, які знаходяться в руках олігархічної еліти.