У Туреччині перекинувся й загорівся автобус: загинули десять людей

Щонайменше десять осіб загинули, близько 20 зазнали поранень внаслідок аварії автобуса в Туреччині, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на турецькі ЗМІ.

Автобус, що слідував зі Стамбула в чорноморське місто Трабзон, з невідомих поки причин врізався у дорожній покажчик в повіті Гореле, перекинувся й загорівся.

ЗМІ повідомляють про десять загиблих і більше 20 постраждалих, деякі з них перебувають у важкому стані. Всього в автобусі перебували понад 40 осіб.

За попередньою версією слідства, водій автобуса міг заснути за кермом. Даних про те, чи були в автобусі туристи, поки немає.