ГУАМ розлянув торгівлю людьми і нелегальну міграцію

У Києві в Секретаріаті ГУАМ під головуванням молдавської сторони відбулося 7-е засідання робочої підгрупи з питань боротьби з торгівлею людьми і нелегальною міграцією.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, у рамках засідання делегації обмінялися інформацією про розвиток національного законодавства, оперативну ситуацію і заходи у сфері попередження та боротьби з торгівлею людьми і нелегальною міграцією в своїх країнах.

Також обговорювалися питання двосторонньої і багатобічної співпраці, зокрема підвищення оперативності обміну інформацією, можливості розширення прямих каналів зв`язку між компетентними органами держав-членів ГУАМ, досягнуті домовленості про проведення спільних заходів щодо боротьби з торгівлею людьми і нелегальною міграцією «Перехоплення-2011».

Крім того, члени робочої підгрупи по боротьбі з торгівлею людьми і нелегальною міграцією визначили перспективи розвитку взаємодії з іншими міжнародними і неурядовими організаціями в цій сфері, висловилися за посилення регіональної співпраці, зокрема, в регіоні Чорного моря, Східної і Південної Європи.

Чергове засідання групи планується провести в жовтні-листопаді цього року.