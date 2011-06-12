У Кремлі рознервувалися через американський крейсер в Чорному морі

Москва стурбована діями США в Чорному морі. Туди зайшов американський протиракетний крейсер. На Смоленській площі вже зробили відповідну заяву із цього приводу, повідомляє Ехо Москви.

Крейсер військово-морських сил США Монтерей опинився в Чорному морі не випадково. Він бере участь в американсько-українських навчаннях Сі-Бриз. Якщо це звичайний візит до украй чутливого регіону, то чому обрали корабель з таким варіантом озброєння, задаються питанням в російському МЗС. Крейсер, який до цього перебував у Середземному морі, обладнаний новітньою протиракетною системою Іджіс. На Смоленській площі здивовані і заявами США про те, що групи американських кораблів можуть висуватися в Чорне море за необхідності у разі загострення ситуації в регіоні. “Яке загострення мають на увазі у Вашингтоні, переміщаючи з Середземномор`я на схід основну ударну одиницю з складу формованої територіальної протиракетної оборони НАТО?” - приводять заяву МЗС Росії інформагентства. На Смоленській площі вважають, що альянс під прикриттям розмов про співпрацю в області ПРО в Європі створює протиракетну конфігурацію, про небезпечні наслідки якої Москва не раз попереджала членів НАТО. Такі дії не йдуть на користь домовленостям щодо ПРО, підкреслюють в Москві.

США продовжують наполягати, що розміщення ПРО на півдні Європи спрямовано не проти Росії, а для запобігання можливому удару з боку Ірану. Нагадаємо раніше Румунія погодилася розмістити у себе елементи, вони з`являться в Чорному морі.