На кордоні з Польщею білоруський ОМОН сльозогінним газом розігнав невдоволених

У Білорусі у неділю розігнали близько сотні демонстрантів в одному із пунктів пропуску на кордоні з Польщею, які протестували проти введених обмежень вивезенню пального з країни.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними польських медіа, протест виник після того, як прикордонники почали повертати назад водіїв, які нещодавно вже перетинали кордон з Польщею.

Згідно з упровадженими на вихідних білоруськими властями новими правилами вивезення товарів, низка з них – серед яких бензин та дизпальне – можна вивозити не частіше, ніж раз у 5 днів.

„Близько 100 водіїв заблокувало о 18.00 за місцевим часом в неділю пункт пропуску, вимагаючи відміни впроваджених обмежень. Проти протестувальників вислано ОМОН, але демонстранти взялися за руки та співали білоруський гімн. Демонстрацію вдалося розігнати лише завдяки використанню сльозогінного газу”, - відзначає TVN24.

Польські медіа відзначають, що перевезення товарів у Польщу з Білорусі є одним із головним джерел доходу для багатьох білорусів, які живуть у прикордонній зоні.

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО пояснив обмеження на вивезення товарів бажанням уникнути збільшенню цін на них в середині країни, зауваживши, що, наприклад, бензин у Польщі та Литві у 2-3 рази дорожче.

„Ми зазнаємо збитків, коли наші продукти вивозять”, - сказав білоруський президент, слова якого наводять польські медіа.

TVN24 також нагадало, що наприкінці минулого тижня заява О.ЛУКАШЕНКА про необхідність зменшити ціни на автомобільне пальне привела до його подешевшання до близько 20% після подорожчання на третину кількома днями раніше.

Довідка УНІАН. У Білорусі, яка є другим після України найбільшим безпосереднім східним сусідом Польщі, у березні цього року виник значний дефіцит валюти, який призвів до появи чорного ринку та значно вищого курсу валют, ніж офіційний.

Національний банк вводив низку обмежень для вирішення проблеми, але вони не мали позитивного ефекту.

23 травня білоруські власті офіційно знецінили національну валюту на понад 50%, що, однак, не стабілізувало ситуацію, а ще більше посилило подорожчання більшості товарів та збільшило їх дефіцит в країні.

Власті намагаються утримати ріст цін адміністративними обмеженнями.