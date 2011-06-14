Хакери зламали сайт Сенату США

Група хакерів Lulz Security, які спеціалізується на атаках слабо захищених інтернет-ресурсів, зламала сайт американського Сенату.

Як підтвердження своїх дій зловмисники опублікували в інтернеті один з сенатських документів, призначених суто для службового користування, передає ІТАР-ТАСС.

Про злам сайту Сенату хакери оголосили у своєму мікроблозі у Twitter.

Сенат США підтвердив факт зламу свого інтернет-сайту хакерами. Як заявила служба сенатського пристава, яка відповідає за забезпечення безпеки, вторгнення, "незважаючи на вторгнення, що сталося, було утрудненим, у результаті атаки не було порушено безпеку комп'ютерної мережі Сенату, його членів і співробітників".

У її заяві також наголошується, що через атаку хакерів не постраждали "індивідуальні дані, що зберігаються на сервері".

Проте, як повідомили джерела у самому Сенаті, служба сенатського пристава має намір провести серйозне розслідування з даного приводу.

Lulz Security має вже є досить значну "кредитну історію". Зокрема, хакери, які входять в неї, вже зламували сайти компаній Nintendo і Sony - саме вони взяли на себе відповідальність за злам особистих сторінок і викрадання даних більш як 1 млн. користувачів мережі PlayStation Network.

Також у "послужному списку" Lulz Security - сайт американського телеканалу PBS, який показав у своєму ефірі документальний фільм про засновника WikiLeaks Джуліана АССАНЖА.

Хакери категорично не погодилися зі змістом фільму і у відповідь зламали сайт телеканалу, опублікувавши на ньому гучну новину, що виявилася пліткою, про те, що знаменитий американський репер Тупак Шакур, убитий у середині 1990-х, насправді живий і перебуває у Новій Зеландії, відзначає NEWSru.