У Білорусі судять кореспондента найбільшої польської газети

У Білорусі в закритому режимі почався суд над кореспондентом польської Gazeta Wyborcza Анджеєм Почобутом.

Журналіст звинувачується в образі та наклепі на Олександра Лукашенка. Почобуту, який є громадянином Білорусі, загрожує до чотирьох років в'язниці.

Як повідомляє "Хартія 97", біля будівлі суду зібралося близько 70 осіб: активісти невизнаного владою Союзу поляків Білорусі, родичі, журналісти, опозиціонери.

Нагадаємо, Анджей Почобут був затриманий на початку квітня в Гродно. У кінці березня відносно нього було порушено кримінальну справу. На думку білоруської прокуратури, "образа" і "наклеп" на Лукашенка містилися в статтях "У Білорусі вибори без вибору", "Лукашенко: Так я сфальсифікував вибори", "Свобода по-білоруськи. Покаявся так вийшов?", "Час закручувати гайки "," Так лякає білоруський КДБ "та інших.

Почобут працював у місті Гродно білоруським кореспондентом польської "Газети виборчої", проте не був акредитований в МЗС Білорусі. У 2009 році МЗС позбавив його акредитації в якості іноземного журналіста. Після цього Почобут акредитацію більше не отримував.

Основним матеріалом для порушення кримінальної справи відносно Анджея Почобута стали його публікації в газеті. Він звинувачений за двома статтями кримінального кодексу Республіки Білорусь: "Образа президента Республіки Білорусь"та "Наклеп щодо Президента Республіки Білорусь".

Білоруське законодавство в якості покарання за образу президента країни передбачає 2 роки позбавлення волі, а за наклеп на главу держави - 4 роки позбавлення волі.

ТСН