Віце-прем'єр Росії: вступ України до Митного союзу значно його посилить

Вступ України до Митного союзу значно підсилить це інтеграційне об`єднання.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це віце-прем`єр Росії Ігор ШУВАЛОВ сказав, виступаючи сьогодні на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

«Який проект не візьми, Україна могла б для цінності Митного союзу й для нашої інтеграції додати щось, що буде якісною зміною», - сказав він.

За його словами, три країни - РФ, Казахстан і Білорусь - утворюють «серйозну цінність», яка за потужністю може порівнятися з ЄС і створювати інтеграційні процеси на Схід.

«Україна в цьому випадку така цінність, має такі якості, що, працюючи разом із нами в Митному союзі, перетворила б наш Євразійський економічний союз на абсолютно іншого рівня цінність – значно потужнішу», - підкреслив він.

За його словами, це питання геополітичне і, можливо, це «десь Європі не потрібно або ще десь».

І.ШУВАЛОВ зазначив, що Україна велика й дуже розвинена країна в освітньому, промисловому й сільськогосподарському сенсах.

За його словами, справа українського народу – за кого голосувати.

«Рішення, які приймав український народ, через це важко складалися відносини з українським керівництвом. У нас не все просто проходило, і дуже багато було упущено спільних можливостей і проектів», - сказав він.

І.ШУВАЛОВ зазначив, що українська й російська економіки традиційно доповнювали одна одну в цивільному і військово-промисловому секторі.

Він підкреслив, що Євразійський союз – це в першу чергу економічний союз.

За його словами, Україні вигідніше інтегруватися з ЄС через вступи до інтеграційних структур Росії, Казахстану та Білорусі й проведення далі спільної роботи в цьому напрямку.

«Це реальність, яку ми ще переживатимемо в найближчі десятиліття, – спільний економічний простір від Атлантики до Тихого океану», - сказав він.

«Якби вони (Україна) хотіли б отримати достатню євроінтеграцію при тому, що значно збільшити свою економічну потужність, слідувало б це зробити через МС і формування Євразійського економічного союзу. Якщо ні, ми переживемо, і вони (Україна) переживуть, але це відбудеться з втратою якості – як української економіки, так і економіки євразійського простору», - підкреслив він.

Він підкреслив, що переговори з Україною з цього питання проходять дуже складно.

«У нас немає наразі взаємодії з українським керівництвом, що б дозволяло нам сподівається на те, щоб ми робили це все разом із Україною», - сказав І.ШУВАЛОВ.

За його словами, в Києві говорять, що хочуть взаємодіяти з Росією, але реально цього не робиться.

«За цими заявами ніякої практичної роботи ми не маємо», - сказав він.