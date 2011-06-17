Віце-прем'єр Росії: вступ України до Митного союзу значно його посилить
"У Києві говорять, але нічого не робиться"
Вступ України до Митного союзу значно підсилить це інтеграційне об`єднання.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це віце-прем`єр Росії Ігор ШУВАЛОВ сказав, виступаючи сьогодні на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.
«Який проект не візьми, Україна могла б для цінності Митного союзу й для нашої інтеграції додати щось, що буде якісною зміною», - сказав він.
За його словами, три країни - РФ, Казахстан і Білорусь - утворюють «серйозну цінність», яка за потужністю може порівнятися з ЄС і створювати інтеграційні процеси на Схід.
«Україна в цьому випадку така цінність, має такі якості, що, працюючи разом із нами в Митному союзі, перетворила б наш Євразійський економічний союз на абсолютно іншого рівня цінність – значно потужнішу», - підкреслив він.
За його словами, це питання геополітичне і, можливо, це «десь Європі не потрібно або ще десь».
І.ШУВАЛОВ зазначив, що Україна велика й дуже розвинена країна в освітньому, промисловому й сільськогосподарському сенсах.
За його словами, справа українського народу – за кого голосувати.
«Рішення, які приймав український народ, через це важко складалися відносини з українським керівництвом. У нас не все просто проходило, і дуже багато було упущено спільних можливостей і проектів», - сказав він.
І.ШУВАЛОВ зазначив, що українська й російська економіки традиційно доповнювали одна одну в цивільному і військово-промисловому секторі.
Він підкреслив, що Євразійський союз – це в першу чергу економічний союз.
За його словами, Україні вигідніше інтегруватися з ЄС через вступи до інтеграційних структур Росії, Казахстану та Білорусі й проведення далі спільної роботи в цьому напрямку.
«Це реальність, яку ми ще переживатимемо в найближчі десятиліття, – спільний економічний простір від Атлантики до Тихого океану», - сказав він.
«Якби вони (Україна) хотіли б отримати достатню євроінтеграцію при тому, що значно збільшити свою економічну потужність, слідувало б це зробити через МС і формування Євразійського економічного союзу. Якщо ні, ми переживемо, і вони (Україна) переживуть, але це відбудеться з втратою якості – як української економіки, так і економіки євразійського простору», - підкреслив він.
Він підкреслив, що переговори з Україною з цього питання проходять дуже складно.
«У нас немає наразі взаємодії з українським керівництвом, що б дозволяло нам сподівається на те, щоб ми робили це все разом із Україною», - сказав І.ШУВАЛОВ.
За його словами, в Києві говорять, що хочуть взаємодіяти з Росією, але реально цього не робиться.
«За цими заявами ніякої практичної роботи ми не маємо», - сказав він.