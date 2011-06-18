У Єрусалимі собаку засудили до страти через побиття камінням

Рабинський суд Єрусалима засудив бродячого собаку до смертної кари через побиття камінням.

Безпритульного пса визнали винним у тому, що він є реінкарнацією адвоката, який свого часу образив суддів цього релігійного суду, повідомляє ТСН.

Треба сказати, що підстави вважати собаку (яких, до речі, в іудаїзмі вважають нечистими тваринами) не зовсім звичайним, у суддів були.

За даними ізраїльських ЗМІ, дворняга дійсно дивно поводилася – кілька тижнів тому пес увійшов до будівлі Єрусалимського фінансового суду і навідріз відмовився його залишати.

Собака нагадав судді про вирок, винесений його колегою приблизно 20 років нині покійному адвокату, духу якого після смерті наказали вселитися в тіло собаки.

Після того, як пса засудили до страти, привести вирок у виконання попросили місцевих хлопчаків. Однак чотириногий злочинець з місця страти втік.

Зараз в Єрусалимі гадають, як розвиватимуться події далі. Втікача можуть оголосити в розшук, тому що влада завбачливо зробила його знімок перед судом.

Однак, враховуючи суспільний резонанс і протести захисників тварин, справу можуть "спустити на гальмах".