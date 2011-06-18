У Єрусалимі собаку засудили до страти через побиття камінням
Чотириногий "злочинець" втік...
Рабинський суд Єрусалима засудив бродячого собаку до смертної кари через побиття камінням.
Безпритульного пса визнали винним у тому, що він є реінкарнацією адвоката, який свого часу образив суддів цього релігійного суду, повідомляє ТСН.
Треба сказати, що підстави вважати собаку (яких, до речі, в іудаїзмі вважають нечистими тваринами) не зовсім звичайним, у суддів були.
За даними ізраїльських ЗМІ, дворняга дійсно дивно поводилася – кілька тижнів тому пес увійшов до будівлі Єрусалимського фінансового суду і навідріз відмовився його залишати.
Собака нагадав судді про вирок, винесений його колегою приблизно 20 років нині покійному адвокату, духу якого після смерті наказали вселитися в тіло собаки.
Після того, як пса засудили до страти, привести вирок у виконання попросили місцевих хлопчаків. Однак чотириногий злочинець з місця страти втік.
Зараз в Єрусалимі гадають, як розвиватимуться події далі. Втікача можуть оголосити в розшук, тому що влада завбачливо зробила його знімок перед судом.
Однак, враховуючи суспільний резонанс і протести захисників тварин, справу можуть "спустити на гальмах".