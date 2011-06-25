Переговори про вільну торгівлю з ЄС пройдуть у липні і вересні

Черговий, 18-й раунд переговорів з підготовки угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і Європейським Союзом планується провести у другій половині вересня в Брюсселі.

Про це УНІАН повідомив заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Він також повідомив, що в другій декаді липня планується провести проміжний раунд переговорів з цього питання.

«Великий раунд переговорів буде в другій половині вересня, а проміжний - в другій декаді липня. Переговори відбудуться в Брюсселі».

Коментуючи результати 17-го раунду переговорів, що відбувся в Києві 20-24 червня, В.П’ЯТНИЦЬКИЙ сказав, що він пройшов конструктивно. «Усе йде добре. З усіх питань є розуміння, що треба робити. Головне – час, який треба приділити на це», - зазначив В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ провів у Брюсселі переговори з представниками Європейської Комісії, і після їх завершення заявив про зняття більшості спірних питань щодо підготовки угоди про ЗВТ.

«Ми обговорили буквально всі 5 «червоних ліній», які у нас були. Я думаю, що ці лінії змінили колір, вони вже «зелені» майже всі», - сказав А.КЛЮЄВ.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відзначав, що в переговорах про створення ЗВТ з ЄС залишилися три неврегульовані питання. Зокрема, щодо обсягів квотування експорту аграрної продукції, допуску українських автоперевізників на європейський ринок послуг і компенсацій за відмову від використання Україною географічних назв товарів.

Довідка УНІАН. Україна почала переговори з ЄС про створення зони вільної торгівлі в березні 2008 року.

Керівництво ЄК і влада України сподіваються на підписання угоди про асоціацію і ЗВТ з ЄС цього року.