Грузія запропонує Росії обміняти Південну Осетію на СОТ

Грузія має намір запропонувати Росії зняття всіх претензій у питанні вступу до СОТ в обмін на відмову від підтримки президента Південної Осетії Едуарда Кокойти.

Як пише газета "Коммерсант`", саме таку пропозицію Грузія підготувала напередодні саміту Організації Чорноморського економічного співробітництва, який відкривається у понеділок у Стамбулі. У Тбілісі розраховують, що Росія підтримуватиме Дмитра Санакоєва, якого в Грузії називають главою тимчасової адміністрації Південної Осетії.

Крім зняття всіх перешкод на шляху вступу Росії до СОТ грузинські власті мають намір запропонувати Москві і інші варіанти. Зокрема, Тбілісі готовий "узаконити" перебування російських військових в Південній Осетії і надати РФ статус офіційного гаранта широкої автономії цієї території.

РБК